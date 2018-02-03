Известного швейцарского исламоведа обвинили в изнасилованиях

Обвинения в изнасилованиях предъявлены известному швейцарскому исламоведу Тарику Рамадану, задержанному ранее в Париже. Две женщины, предполагаемые жертвы, подали иски против него в конце октября 2017 года. Тогда же французские правоохранительные органы начали предварительное расследование в отношении исламоведа, преподающего в Оксфордском университете.

Как уточняет французский телеканал BFMTV, обвинения были предъявлены Рамадану вечером в пятницу, 2 февраля. До суда богослова поместили под стражу, у его защиты есть четыре дня на подготовку к слушаниям.

В ноябре Рамадан стал героем одного из номеров сатирического журнала Charlie Hebdo, опубликовавшего на него карикатуры, напоминает РИА Новости. Позже руководство журнала заявило о поступавших в редакцию угрозах. Тарик Рамадан — внук египетского политика Хасана аль-Банне, основателя движения "Братья-мусульмане" (запрещено в России). В 2004 году США отказали Тарику Рамадану во въезде в страну из-за его высказываний в поддержку джихада в Чечне.