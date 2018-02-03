Мюллер ничего не нашел, но отношения США и России испортил

Мюллер ничего не нашел, но отношения США и России испортилЧитайте нас в Telegram
В США опубликовали досье о грубых нарушениях ФБР и Минюстом страны закона о разведке. Рассекретить документ обещал Дональд Трамп. Речь идёт о незаконном наблюдении со стороны агентов спецслужб. Впрочем, политические противники Белого дома, напротив, считают, что закон нарушает Трамп. Почему?
Спасать честь тех, кто даже на службе не носит мундира, а ходит в штатском, Дональд Трамп не стал: лично выписал путевку в жизнь служебной записке комитета Конгресса по разведке, которую его глава Девин Нунес передал в Белый дом.
"Я думаю, что это позор. Меморандум был отправлен в Конгресс, он рассекречен. Конгресс будет делать все, что посчитает нужным, но я думаю, что то, что происходит в нашей стране – позор. И когда вы видите это и многие другие вещи, которые происходят, многим людям должно быть стыдно за себя — или еще хуже", — уверен американский президент.
Люди, о которых говорит Трамп, трудились, а некоторые и до сих пор трудятся в ФБР и американском Минюсте. Накануне выборов представители этих ведомств обратились в суд и получили ордер на электронную слежку за Картером Пейджем, который, работая в штабе Трампа, был как бы ключом к этой организации.
Основанием стали сведения из доклада бывшего британского шпиона Кристофера Стила — того самого, что через фирму Fusion GPS получил от Клинтон и демократов 160 тысяч долларов за сочиненную им историю про Трампа и женщин легкого поведения в московском отеле. Как следует из обнародованной записки, фбровцы прекрасно знали, кто и ради чего спонсирует британца.
— В первоначальной заявке в суд отмечается, что Стил работал на определенного американского гражданина, однако там не упомянуты фирма Fusion GPS и ее глава Гленн Симпсон, услуги которого были оплачены американской юридической фирмой, которая представляет также Национальный комитет Демократической партии (несмотря на то, что на тот момент Минюсту было известно об участии политических фигур в создании "досье Стила"). В заявке не упоминается, что Стил в конечном итоге работал по поручению – и его услуги были оплачены – Национального комитета Демократической партии и кампании Клинтон, а также то, что ФБР отдельно одобрило денежные выплаты Стилу за предоставление той же информации.
Суд по негласному наблюдению в целях внешней разведки — учреждение закрытое. Конкурентных процессов там не бывает, и судьи ориентируются на улики, которые спускаются сверху. Наверху — то есть, во главе ФБР — тогда был Джеймс Коми, который, судя по его "Твиттеру" явно занервничал. Попытка повлиять на выборы может обернуться уголовным делом.
"Бесчестный и вводящий в заблуждение доклад камня на камне не оставил от Комитета по делам разведки Палаты представителей, уничтожил доверие к разведсообществу, испортил отношения с судом внешней разведки и непростительно предоставил данные засекреченного расследования американским гражданам", — заявил Коми.
Зато теперь американские граждане знают, что подчиненные Коми настолько не любили Трампа, что не отказались от контактов со Стилом даже тогда, когда Трамп выиграл выборы, а доклад бывшего британского шпиона признали абсолютным фейком. Стил продолжал вести дела с высокопоставленным сотрудником Минюста Брюсом Ором, чья жена по удивительному стечению обстоятельств работала на все ту же Fusion GPS. Начальником Ора был Род Розенстайн, который и по сей день исполняет обязанности замглавы Минюста. Именно он курирует расследование спецпрокурора Мюллера. То есть, вся история с якобы российским вмешательством в американские выборы, за которую так цепляются демократы, летит под откос.
"Мы думаем, что республиканцы выбрали неправильный новый путь. Это подделка, они не говорят правду, это все — искажение", — говорит лидер демократического меньшинства в Палате представителей Конгресса США.
Пелоси уже потребовала от спикера Палаты представителей Райана снять Девина Нунеса с поста главы комитета по разведке. Нашлись и те, кто тут же записал его в агенты Кремля. Но даже если это тянет на "Уотергейт" номер два, так тому и быть, считают республиканцы. Ведь итогом "Уотергейта" стала не только отставка Никсона.
"Если американские гражданские свободы были подорваны, то это то, что должно было произойти, чтобы это не повторилось снова. Это не обвинение наших институтов, нашей системы правосудия. В этой записке нет обвинительного заключения ФБР, Министерства юстиции, оно не опровергает расследование Мюллера или заместителя генерального прокурора", — говорит спикер Райан.
Почти за год работы ничего путного комиссия Мюллера так и не нашла. Впрочем, один итог все-таки есть: это до предела испорченные российско-американские отношения.
Взгляд на Россию как на врага отразился и в новой американской ядерной доктрине. В ней, к примеру, утверждается, что наша страна якобы готова нанести превентивный ядерный удар в случае противостояния с США. Сама же Америка оставляет за собой право на такие удары даже в случаях неядерной атаки на нее или ее союзников.
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