Жертвами "Оливковой ветви" стали 897 курдов

В Сирии продолжается военная операция турецкой армии под названием "Оливковая ветвь". Как сообщил в субботу Генеральный штаб Вооруженных сил Турции, в районе города Африна убиты 897 членов курдской партии "Демократический союз" и Отрядов народной самообороны. Только за последние сутки погибли 74 курда. Авиация Турции разбомбила 15 объектов курдских сил самообороны, пишет "Интерфакс".

Турция считает сирийских курдов пособниками исламских террористов. Сирия выразила протест против боевых действий другого государства на своей территории. Дамаск просит Совбез ООН обратить самое пристальное внимание на кризисную ситуацию в регионе.