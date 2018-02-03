Гендиректору Олимпийского комитета США грозят отставкой

В Соединенных Штатах продолжают бушевать страсти вокруг сексуального скандала в национальной гимнастической сборной. Дело дошло до верховной власти и сенаторы требуют отставки руководителей Олимпийского комитета страны, которых обвиняют в халатности.

Генерального директора Национального олимпийского комитета США Стива Блэкмуна призвали уйти в отставку, сообщает ТАСС. Этим озаботились сенаторы Джин Шахин и Джони Эрнст, обвинившие НОК в халатности в ситуации с домогательствами бывшего врача сборной по гимнастике Ларри Нассара к спортсменкам.

По их мнению, организация должна была вмешаться в этот инцидент в 2015 году, когда появились первые сообщения о Нассаре. "Если эти сообщения верны, то дело уже не просто в халатности. Встают серьезные вопрос о степени ответственности НОК США, и при таких обстоятельствах наиболее уместным шагом для Блэкмуна была бы отставка", — сказано в заявлении сенаторов.

Как уже сообщали Вести.Ru, Нассар был приговорен к тюремному заключению сроком до 175 лет за сексуальное насилие в отношении спортсменок. Сам он признался в домогательствах и совершении действий сексуального характера в отношении 11 человек, однако показания против него дали в общей сложности 156 женщин. Отставки начались в Федерации гимнастики США.