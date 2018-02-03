Россияне вышли в финал чемпионата мира по хоккею с мячом

В Хабаровске определился первый финалист чемпионата мира по хоккею с мячом. Им стала сборная России, которая в игре против соперников из Финляндии не дала усомниться в своем превосходстве. Матч завершился победой хозяев первенства со счетом 8:2.

Следует отметить, что на групповом этапе наша команда уже встречалась с хоккеистами Суоми и тогда борьба была крайне упорной: сборная России выиграла с минимальным счетом 2:1. В полуфинале все было иначе. Победу нашим принесли голы Ломанов, Миргазова (2), Ишкельдина, Дергаева, Прокопьева, Чернова и Бондаренко.

В финале наша команда сыграет с победителем матча Швеция – Казахстан. Фаворитом являются скандинавы, которые выиграли групповой этап в подгруппе "А", а наши восточные соседи победили в подгруппе "В".