Новая ядерная доктрина: американцы допускают повтор Хиросимы и Нагасаки

Пресс-служба зампреда комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франца Клинцевича распространила комментарий по новой ядерной доктрине США. Американцы считают угрозой ядерное оружие России, КНДР и Китая, пишет РИА Новости. Особое беспокойство Штатов вызывает ядерная программа Ирана.

Клинцевич отмечает, что США выступают не за сотрудничество с Россией в сфере ядерного разоружения, а за соперничество с ней. Причем, американцы обвиняют Россию в необходимости модернизировать ядерное оружие США. Клинцевича больше всего беспокоит, что американская доктрина прямо не запрещает повторение трагедий Хиросимы и Нагасаки. Отдельное напряжение в атомное противостояние вносит негативное отношение США к предложенному ООН договору о полном запрещении ядерного оружия.

"Уже не первый раз США делают крайне опасную и не имеющую никаких реальных перспектив ставку на слом стратегического равновесия сил в мире в свою пользу", — отметил Клинцевич.

Американцы путают понятия "безопасность" и "доминирование", уверен сенатор.

Заместитель директора института США и Канады РАН Валерий Гарбузов, в свою очередь, обращает внимание на особую опасность планов США по разработке ядерных боезарядов малой мощности. Такое оружие "имеет свойство растекаться" и может быть использовано различными группировками, сказал Гарбузов.

"Доктрина сама является провоцирующим фактором. И Россия, и другие страны будут тоже вносить какие-то коррективы в свои собственные доктрины", — заключил Гарбузов.