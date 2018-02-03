Опекуны накачали малыша психотропами. Он в коме, у него ушиб мозга

Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Московской области возбудило уголовное дело по факту покушения на убийство трехлетнего ребенка. Задержаны подозреваемые в этом преступлении опекуны малыша – мужчина 37 лет и 33-летняя женщина, жители Москвы, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По данным следствия, накануне, 2 февраля 2018 года, они сообщили на пульт станции скорой помощи о внезапном приступе у ребенка. Малыша доставили в приемное отделение одной из районных больниц, где ему поставили предварительный диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, отравление психотропными веществами, кома неясной степени.

Ребенка сразу же перевели в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии — Клинику Рошаля. Там у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и множественные ушибы.

Следователи осмотрели место происшествия, изъяли следы вещества бурого цвета и предметы одежды мальчика. Допрашиваются подозреваемые, у них получены биологические образцы. В качестве свидетелей опрашиваются врачи больницы. Запрошен характеризующий материал на семью.

Следствием установлено, что в 2017 году органами социальной защиты Конаковского района Тверской области была оформлена опека над мальчиком и его младшим братом, их местом проживания был определен адрес в городе Москве. В этой связи следственные органы организовали проведение процессуальных проверок в отношении органов опеки и попечительства Тверской области и города Москвы на предмет халатных действий, их материалы переданы в территориальные подразделения СК РФ. Второй ребенок, над которым также была оформлена опека, изъят из семьи.

Пострадавший малыш остается в крайне тяжелом состоянии, за его жизнь борются лучшие специалисты отечественной медицины. На вопрос о причинах и условиях, способствовавших совершению столь жестокого преступления в отношении приемного малыша, предстоит ответить следователям.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил расследование этого уголовного дела на контроль в центральном аппарате СКР.