Поставки оружия: Полторак заявил, что они с Мэттисом достигли "полного понимания"

Министр обороны Украины Степан Полторак в пятницу провел переговоры с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом. В Вашингтоне Полторак получил уверения, что американцы поставят на Украину оружие "своевременно и очень продуманно". Речь идет о ракетных противотанковых комплексах Javelin, пишет РИА Новости.

"Мы обсудили механизм, как это будет развиваться, и есть полное понимание в этом", — сказал Полторак.

Министр обороны Украины назвал поставки оружия "большим сигналом для Украины и сигналом для России, что Украина не осталась один на один с агрессией со стороны РФ".

Ранее администрация президента США Дональда Трампа одобрила план по вооружению Украины 35 установками Javelin.

Россия обеспокоена получением Украиной летального оружия, что приведет к эскалации конфликта в Донбассе.