"Россия в моем сердце" собрала 60 тысяч москвичей

Свыше 60 тысяч человек пришли на проходящий на Васильевском спуске в центре столицы митинг-концерт "Россия в моем сердце!" Такие цифры привела официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, охрану общественного порядка обеспечивают полиция совместно с Росгвардией и добровольной народной дружиной, передает "Интерфакс".

В рамках акции "Россия в моем сердце!" по всей стране проходят патриотические митинги-концерты, а ее инициатор — Общественная палата РФ, напоминает РИА Новости. Главная цель акции — поддержать российских спортсменов, которые примут участие в Олимпийских играх в Пхенчхане. Секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев ранее отметил символичность того, что день проведения митинга совпадает с датами празднования 75-летия победы в Сталинградской битве — переломного момента в Великой Отечественной войне и в истории мировой борьбы с фашизмом.