Кубок IBU. Загоруйко стала лучшей в гонке преследования

Очередной этап биатлонного Кубка IBU продолжается в итальянском местечке Мартелл. Программа субботы началась женской гонкой преследования, в которой принимали участие шесть россиянок. Трое из них попали в восьмерку лучших, а Анастасия Загоруйко стала победительницей гонки.

Накануне спринт в итальянских Альпах выиграли Виктория Сливко и Загоруйко. Они стартовали раньше всех в пасьюте и постоянно шли в голове гонки, но если Анастасия, имея промахи, опережала многих на лыжне, то Виктория до поры стреляла чисто, но ногами несколько отставала.

Все решил заключительный рубеж, на котором Сливко промахнулась и пропустила впереди себя несколько спортсменок, заняв в итоге лишь 8-е место. Загоруйко с двумя промахами показала время 33 мин. 20,8 сек.

Дарья Виролайнен с 7-го места в спринте поднялась на 4-е. Светлана Миронова с 8-ю промахами (!) переместилась с 5-го места на 13-й. Ирина Услугина поднялась с 47-го места на 19-е. Кристине Резцовой гонка не удалась: у нее 30-е место.

Призерами пасьюта стали Хло Шевалье (Франция) и Каролин Хорхлер (Германия), которые за счет хорошей стрельбы – один промах и ноль соответственно, — сумели подняться в тройку лучших с 11-й и 12-й позиций.