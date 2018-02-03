Полицейский в США застрелил подозреваемого с ножом, напавшего на него после погони и ДТП

Полиция Джорджии обнародовала кадры попытки нападения на своего сотрудника, произошедшей в минувший четверг, 1 февраля, неподалеку от города Клейтона.

Все началось с того, что патрульные решили остановить легковой автомобиль, водитель которого не подчинился требованиям представителей закона.

После короткой погони подозреваемый не справился с управлением и попал в аварию. Стражи порядка подошли к разбитой машине и стали осматривать салон транспортного средства, чтобы обнаружить человека.

В этот момент мужчина выбрался наружу через разбитое заднее стекло и атаковал полицейского, прыгнув на него с крыши своего авто.

Патрульный уклонился от вооруженного ножом нападавшего и открыл по нему огонь.

Подозреваемый получил несколько пулевых ранений и скончался на месте.

Представитель полицейского управления пока не стал раскрывать личность погибшего, но сообщил, что в настоящее время комиссия, изучающая обстоятельства инцидента, не имеет ни малейшего понятия о причинах, побудивших мужчину скрываться от патрульных и нападать на одного из них.