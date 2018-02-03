Хоккей с мячом. Голландцы выиграли чемпионат мира Лиги "В"

В китайском Харбине завершился чемпионат мира по хоккею с мячом во втором по силе дивизионе. В турнире принимали участие восемь сборных, среди которых не было команд Белоруссии и Канады. В их отсутствие лучшими стали мастера бенди из Голландии.

На групповом этапе голландцы опередили сборные Китая, Словакии и Сомали, а во второй подгруппе команды распределились так: Эстония, Япония, Монголия и Украина. В полуфиналы пробились Голландия, Япония, Эстония и Китай.

Голландцы переиграли в 1/2 финала Эстонию (8:4), а в финале – Японию (3:2). В матче за 3-е место хозяева турнира из сборной Китая проиграли соперникам из Эстонии – 3:11.