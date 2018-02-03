Гельмута Коля обвинили в спонсировании нацистов

В субботу журнал "Шпигель" опубликовал расследование, в котором бывший канцлер ФРГ Гельмут Коль обвиняется в помощи нацистским преступникам. В молодости Коль, согласно найденным документам, перечислил 200 немецких марок "Обществу помощи Хауссера". Эта организация, названная по имени генерал-полковника СС Пауля Хауссера, собирала пожертвования для арестованных нацистских преступников и их родственников, пишет ТАСС.

Как замечает "Шпигель", молодой политик Коль считал Хауссера "порядочным человеком".

Пауль Хауссер до 1962 года лоббировал у немецких политиков социальное обеспечение членов СС и скрывал преступления нацистов.