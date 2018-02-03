В Москве завершилась акция "Россия в моем сердце"

На Васильевском спуске в Москве в субботу прошел патриотический митинг-концерт "Россия в моем сердце!" Мероприятие завершилось около 13 часов, передает РИА Новости.

В ходе акции говорилось о 75-летии завершения Сталинградской битвы, антироссийских санкциях, запрете российской символики на Олимпийских играх, которые пройдут в феврале в Южной Корее. Ведущие праздники Светлана Зейналова и Александр Маршал напомнили об операции в Сирии и о том, что 2018 год объявлен в России Годом добровольчества.

Перед собравшимися на Васильевском спуске выступили певцы Ольга Кормухина, Олег Газманов, Диана Гурцкая, Нюша и другие. По данным МВД РФ, в митинг-концерте в Москве принимали участие более 60 тысяч человек. Патриотические концерты в рамках акции "Россия в моем сердце!" проходят в субботу по всей стране.