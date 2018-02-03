Четыре сборные вышли в плей-офф Евро-2018 по мини-футболу

На чемпионате Европы по мини-футболу (футзалу), что проходит в Словении, прошли матчи второго тура. В группе "D" французы, сенсационно отобравшие очки у чемпионов Европы испанцев (4:4), проиграли соперникам из Азербайджана – 3:5. Победители обеспечили себе место в плей-офф.

Во второй раунд Евро-2018 кроме сборной Азербайджана, вышли уже команды Португалии и Украины (группа "С"). "Жовто-блакитные" в своем стартовом матче переиграли сборную Румынии – 3:2. Напомним, что днем ранее путевку в плей-офф завоевала команда Казахстана, выступающая в группе "В" вместе с россиянами. Наша сборная в субботу, 3 февраля, сыграет против казахстанцев.