Швейцарский суд отклонил апелляции конькобежцев Кулижникова и Юскова

Российские конькобежцы Павел Кулижников и Денис Юсков не смогут выступить на Олимпиаде в Пхенчхане. Федеральный суд Швейцарии отклонил их апелляции. Ранее Павел и Денис были отстранены МОК от Игр.

Попытки Павла Кулижникова и Дениса Юскова добиться справедливости успеха не имели. Федеральный швейцарский суд оставил в силе решение МОК о недопуске российских конькобежцев, сообщает "Спорт-экспресс". Таким образом, два сильнейших представителя сборной России не смогут выступить на Олимпиаде.

Помимо Кулижникова и Юскова не смогут поехать в Пхенчхан биатлонисты Ирина Старых и Александр Логинов, Татьяна Бородулина (шорт-трек) и Дмитрий Васильев (прыжки с трамплина). Их иски были также отклонены швейцарским судом.