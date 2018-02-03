Киев хочет изменить процедуру ветирования в СБ ООН

Делегация Украины в ООН потребовала изменить процедуру ветирования.

Предложение реформирования Совета Безопасности ООН было выдвинуто на межправительственных переговорах по указанной теме.

Украинские делегаты заявили, что в течение двух лет были свидетелями злоупотребления правом вето, когда одна делегация может полностью парализовать работу Совбеза. Кроме того, они отметили забюрократизированность структуры.

Киев предлагает провести реформы, не затягивая, иначе авторитет организации будет снижаться, передает РИА Новости.

Сейчас блокировать любую резолюцию могут все постоянные члены Совбеза ООН — Россия, США, Китай, Франция и Великобритания. Однако глава украинского МИД Павел Климкин уже призывал лишить этого права Россию. В ответ представитель российского МИД Мария Захарова посоветовала Климкину сначала навести порядок у себя, а потом уже выходить на международный уровень.