На ледоколе "Евгений Примаков" поднят флаг России

В Санкт-Петербурге торжественно подняли государственный флаг РФ на ледоколе "Евгений Примаков", построенном по заказу компании "Совкомфлот" для работы в проекте "Сахалин-2" в Охотском море. Новое ледокольное судно названо в честь Евгения Примакова — российского государственного и общественного деятеля, дипломата, академика Российской академии наук, умершего в июне 2015 года.

Ледокол будет преодолевать сложные погодные условия морей, штормы — это все в характере Евгения Примакова, и простое судно или корабль вряд ли могло бы носить его имя, заявил на церемонии поднятия флага вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин. По его словам, он знал Евгения Примакова лично и всегда считал его своим учителем, передает ТАСС.

Участников церемонии имянаречения ледокола поприветствовал премьер-министр России Дмитрий Медведев, передает РИА Новости. По словам главы правительства, судно, носящее имя выдающегося человека — лучшая память о нем.

Новейшее высокотехнологичное ледокольное судно — одно из самых совершенных в своём классе, сказал Медведев. Благодаря уникальной конструкции и оборудованию ледокола его экипаж может работать в сложных погодных условиях, нести аварийно-спасательное дежурство, оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации, сохраняя при этом экологическую безопасность в Дальневосточном морском бассейне. Премьер пожелал участникам церемонии удачи, успехов, больших свершений и спокойного моря.

Ледокольное судно "Евгений Примаков" пассажировместимостью до 150 человек стало четвертым в серии судов для снабжения и обеспечения добывающих платформ, построенных в рамках долгосрочного соглашения о сотрудничестве между компаниями "Совкомфлот" и "Сахалин Энерджи". Три предыдущих — головное судно серии "Геннадий Невельской", "Степан Макаров" и "Федор Ушаков" — уже вошли в состав флота группы "Совкомфлота" в течение 2017 года и эксплуатируются на шельфе Сахалина. Все суда построены дочерним предприятием "Объединенной судостроительной корпорации" — верфью Arctech.