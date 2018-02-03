В Раде предложили слезть с иглы МВФ

Депутат Верховной рады Украины, глава партии "Возрождение" Виктор Бондарь заявил, что МВФ хочет заработать, кредитуя Украину, и рекомендует только лишь урезать льготы украинцам, чтобы те выплачивали проценты за кредиты МВФ. А целью власти должен быть рост экономики: инвестиции, производство, рабочие места и налоги, на основе этого — повышение общего благосостояния населения.

Бондарь раскритиковал представителя МВФ на Украине, который выступил против повышения заработной платы украинцам, поскольку у них и так самая низкая в Европе зарплата.

Политик подчеркнул, что МВФ видит растущую деиндустриализацию Украины, мизерные квоты на поставку украинских товаров в Европу при мощной интервенции западных товаров на рынок Украины, отсутствие инвестиций. Украины должна избавиться от диктата МВФ и слезть с его финансовой иглы, считает Бондарь, передает ТАСС.

Глава представительства МВФ на Украине Йоста Люнгман ранее заявил, что МВФ настаивает на создании Антикоррупционного суда, установлении рыночных цен на газ, и выступил против повышения зарплат, так как это снизит производительность труда.

Министр финансов Украины Александр Данилюк сообщил, что Киев не получил очередной транш МВФ в конце 2017 года из-за невыполненного требования об Антикоррупционном суде. Новая программа расширенного финансирования истекает весной 2019 года, однако фактически Киев не получил и половины от запланированных средств. В отсутствие траншей Киеву будет нелегко.

В марте 2015 года МВФ утвердил четырехлетнюю кредитную программу для Украины в размере $17,5 миллиарда. Украина получила $8,38 миллиарда.