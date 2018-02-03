Десять пострадавших: пьяный дальнобойщик врезался в пункт оплаты проезда в Польше

В сети размещены кадры серьезного дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в минувший четверг, 1 февраля, на трассе А2, неподалеку от города Конина на западе Польши.

Водитель грузовика на большой скорости врезался в пункт оплаты проезда, снеся несколько транспортных средств, оказавшихся на его пути.

В результате инцидента пострадали десять человек, пятеро из них были госпитализированы.

СМИ, со ссылкой на полицию, сообщают, что мужчина, управлявший фурой, находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.