Моура покинул французский "Пари Сен-Жермен" за "стукачество"

Переход бразильского футболиста Лукаса Моура из французского "Пари Сен-Жермен" в английский "Тоттенхэм Хотспур" обрастает пикантными подробностями. Ряд изданий сообщили, что бразилец ушел потому, что его подозревали в "сливе" информации о ситуации в команде в прессу.

Сам Моура не раз говорил, что чувствует себя не слишком комфортно в парижском коллективе, сообщает Footballhd.Ru. А французское издание Le Parisien утверждает,что бразилец покинул стан "ПСЖ" из-за плохих отношений с испанским наставником команды Унаи Эмери. Источник утверждает, что Эмери обвинял Моуру в "сливе" в прессу информации о конфликте его соотечественника Неймара с уругвайцем Эдинсоном Кавани.