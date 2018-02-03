Эрдоган анонсировал наступление на Африн

Турецкая армия в ближайшее время начнет наступление на сирийский Африн, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Выступая в субботу в городе Битлис, он рассказал, что в настоящее время турецкие солдаты шаг за шагом зачищают от террористов окрестные горы. "Войска продвигаются в сторону Африна, осталось недолго", — приводит слова Эрдогана ТАСС.

Операция Вооруженных сил Турции против курдов в Африне продолжается с 20 января. Операция "Оливковая ветвь" направлена на борьбу с отрядами "Сил народной самообороны" (входят в состав вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии") и партии "Демократический союз" в Африне, где проживает порядка 1,5 миллиона курдов и беженцев из других областей страны. Турция считает сирийских курдов пособниками исламских террористов.

Генеральный штаб Вооруженных сил Турции проинформировал ранее в субботу, что в районе Африна убиты 897 членов партии "Демократический союз" и "Сил народной самообороны". Только за последние сутки погибли 74 курда. Авиация Турции разбомбила 15 объектов курдских сил самообороны.