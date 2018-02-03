Хоккей с мячом. Шведы с трудом обыграли Казахстан

В Хабаровске завершился предпоследний игровой день чемпионат мира по хоккею с мячом. Второй полуфинальный матч играли между собой действующие чемпионы мира шведы и сборная Казахстана, ставшая лучшей в подгруппе "В". Скандинавы выиграли с превеликим трудом – 5:4.

В первом тайме команда Казахстана словно забыла, кто перед ней: гости с востока играли ярко и агрессивно и даже вели в счете 2:1. Однако в конце первых 45 минут шведы сравняли счет, а во второй половине игры перехватили инициативу. Тем не менее, победить с крупным счетом чемпионам не удалось: они выиграли всего один мяч.

В финале сборная "Тре крунур" сыграет с командой России, которая несколькими часами ранее переиграла Финляндию – 8:3. На групповом этапе наши хоккеисты уступили скандинавам (3:6), но, думается, в финале игра будет другой.