Итальянский журнал опубликует секретные дневники Арафата

Фрагменты дневников палестинского лидера Ясира Арафата публикует итальянский журнал Espresso. Арафат вел записи почти 19 лет. Эксклюзивный материал появится уже завтра.

Будет обнародована информация о противостоянии Арафата с Саддамом Хуссейном, тайных переговорах c экс-премьером Израиля Ицхаком Рабином, дружбе с Фиделем Кастро, отношениях с бывшим премьером Италии Сильвио Берлускони и встрече с ним в 1998 году. Тогда Арафат за вознаграждение подтвердил показания Берлускони, которого обвиняли в нарушении закона о финансировании политических партий.

Кроме того, дневники доказывают существование секретных соглашений между Италией и ООП, которые с 1985 года обезопасили Апеннины от терактов палестинских радикалов.

Девятнадцать томов принадлежали двум люксембургским трастовым компаниям. Французский фонд выкупил их, гарантировав, что будет использовать только как учебную документацию, но не для создания книг и фильмов, передает РИА Новости.

Ясир Арафат, обладатель Нобелевской премии мира, умер в 2004 году. Он создал Палестинскую национальную администрацию, признал Израиль и вступил с ним в переговоры.