Митингующие перекрыли дорогу к КПП на украинско-польской границе

В субботу несколько десятков человек перекрыли дорогу у пункта пропуска "Шегини" на украинско-польской границе. Участники акции жители – приграничных поселков, они недовольны законом о новом порядке пересечения границы и требуют отмены так называемой нормы "24 часа".

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию местной патрульной полиции, в акции участвуют около 20 человек. Они заявили, что перекрыли дорогу на весь день, однако обещают пропускать к границе по несколько автомобилей каждые 15 минут.

Отмечается, что в других пунктах пропуска на украинско-польской границе работа продолжается в обычном режиме, никаких протестующих нет.

По сведениям местных СМИ, накануне один из организаторов акции у пункта "Шегини" Владимир Васькин заявлял, что аналогичная акция намечена у другого пункта пропуска на границе – в "Раве-Русской". Подобные протесты проходили в январе на подъездах к пунктам пропусков на западе Украине.

Акции связаны с принятыми изменениями в Налоговый кодекс Украины, вступившими в силу с 1 января 2018 года, которые предусматривают, что в страну можно беспошлинно ввозить товары на сумму до 500 евро (в аэропортах – до 1000 евро) в багаже весом до 50 килограммов. Эти нормы будут действовать для тех, кто отсутствовал на Украине более 24 часов и въезжает в страну не чаще одного раза в течение 72 часов. Если же пересекать украинско-польскую границу чаще, без налогов можно ввезти товары на сумму только до 50 евро.

Кроме того, в конце января прошла акция протеста польских таможенников, которые, требуя повышения зарплаты, фактически перестали работать. Эта акция протеста привела к тому, что на границах Польши выстроились многокилометровые очереди из большегрузных автомобилей.