В Италии из машины обстреляли людей: шестеро раненых

Шесть человек были ранены в результате нескольких случаев стрельбы на улицах итальянского города Мачерата. По сообщению газеты La Repubblica, огонь по прохожим был открыт из движущегося автомобиля. Возможно, причиной была расовая нетерпимость: все раненые — иностранцы, пишет итальянская Corriere della Sera.

Четверо раненых находятся в тяжелом состоянии, передает РИА Новости. Мэр Мачераты Романо Каранчини призвал граждан не выходить из дома, не покидать свои рабочие места и школы из-за возникшей в городе опасной ситуации.

По одной из версий, речь идет о "вендетте" против нигерийских мигрантов: в одном из случаев стреляли недалеко от места недавнего обнаружения двух чемоданов с останками 18-летней жительницы Рима Памелы Мастропьетро, проходившей в Мачерате курс лечения от наркозависимости. По обвинению в ее убийстве был арестован 29-летний выходец из Нигерии Инносент Озенгале, известный местной полиции как наркоторговец с просроченным видом на жительство.