Логинов и Малышко выиграли пасьют биатлонного Кубка IBU

В итальянском местечке Мартелл завершилась программа второго соревновательного дня биатлонного Кубка IBU. Мужчины состязались в гонке преследования на 12,5 км. Лучшим стал россиянин Александр Логинов, а Дмитрий Малышко занял второе место.

Накануне Логинов выиграл спринт, опередив ближайших соперников более чем на минуту. Это давало российскому биатлонисту отличные шансы в пасьюте, если иметь в виду, что каждый промах на лыжне означает штрафной круг и время на его прохождение не более 30 секунд. Даже промахнувшись дважды при идеальной стрельбе соперников Логинов победил бы.

Но Александр и сам стрелял достаточно хорошо (1 промах), и все соперники дали "осечки". В результате победитель опередил второго призера на 2 мин. 38,9 сек. Бронза на счету норвежца Хаварда Богетвейта, который с нулем в графе "промахи" поднялся с 25-го места.

Малышко с тремя промахами – второй, Алексей Волков (2 промаха) – на 5-м месте, Петр Пащенко (5) – на 14-м, Семен Сучилов (8) – на 31-м.