Глава ФИДЕ Илюмжинов снял свою кандидатуру на выборах РШФ

В Москве проходит отчетно-выборная конференция Российской шахматной федерации. По ходу форума будет избран новый глава РШФ. При этом один из кандидатов — президент Международной шахматной федерации Кирсан Илюмжинов, — взял самоотвод.

"Спасибо за доверие, я снимаю свою кандидатуру с выборов президента РШФ", — цитирует Илюмжинова "Интерфакс". Глава ФИДЕ отметил, что намерен сконцентрироваться на работе в международной организации, "на зарубежных поездках, пропаганде шахмат, российской школы, доведении количества играющих до 1 млрд человек".

При этом Илюмжинов утверждал, что получил "благословение президента России на участие в выборах президента ФИДЕ". Он также связал решение сняться с выборов президента РШФ с публикацией "Кремлёвского списка" в США.

"На этой неделе состоялся доклад в США, граждан нашей страны толкают в изоляцию. Я почувствовал это на своей шкуре, я давно в санкционном списке. Но буду бороться за свои права. Когда был оглашения "Кремлёвский список", принял решение удвоить количество посещаемых стран, до 40 за полгода", — сказал Илюмжинов.