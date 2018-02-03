Швейцарский суд еще не вынес решение по Кулижникову и Юскову

Федеральный суд Швейцарии еще не вынес решения по иску шести российских спортсменов, в число которых входят конькобежцы Павел Кулижников и Денис Юсков. Дело будет рассмотрено в понедельник, 5 февраля.

Ранее сообщалось, что апелляции Кулижникова и Юскова отклонены, и наши спортсмены не смогут выступить на Олимпиаде. Равно, как и биатлонисты Ирина Старых и Александр Логинов, Татьяна Бородулина (шорт-трек) и Дмитрий Васильев (прыжки с трамплина). Эта информация была распространена МОК, отстранившим российских спортсменов от Игр в Пхенчхане.

"Спорт-Экспресс", ссылаясь на свой источник, сообщил, что решение не принято, и суд столкнулся с давлением МОК. "Окончательное решение будет вынесено в понедельник.- В суде ждут ответ от МОК, почему чистые ребята, которые ранее были уличены и отбыли наказания, не могут принять участия в Играх. На судебных слушаниях представители МОК пытались воздействовать на суд и пока не ответили ни на один вопрос. Дела по спортсменам, которых не пригласили, будут рассматривать в Гражданском суде Швейцарии, а не в Федеральной инстанции".

Кроме того, "Спорт-Экспресс" сообщил еще одно хорошее известие, касающееся наших спортсменов. "В Корее уже открылось представительство CAS, которое будет разбирать дела дискриминированных спортсменов в ускоренном режиме в течение 24 часов. Заявления туда принимаются не ранее, чем за 10 дней до начала Олимпиады, то есть уже".