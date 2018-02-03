Непогода устроила морской "душ" для автомобилистов в Новой Зеландии

Один из водителей, оказавшийся на прибрежной дороге, неподалеку от города Нельсон в Новой Зеландии, запечатлел на камеру мобильного телефона волнительную поездку вдоль разбушевавшихся вод Тасманова моря.

На записи видно, что волны захлестывают проезжую часть, время от времени полностью накрывая отдельные автомобили, оказавшиеся у них на пути.

К счастью, всем участникам дорожного движения удалось благополучно преодолеть ставший опасным участок пути, после чего его перекрыли дорожные службы.

Циклон "Фехи", оказавшийся в Новой Зеландии в минувший четверг, 1 февраля, серьезно осложнил жизнь жителей прибрежных районов страны. В результате непогоды были блокированы некоторые дороги, в отдельных населенных пунктах отмечались затопления, сообщают местные СМИ.