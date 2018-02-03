Клинцевич напомнил американцам, что ядерная война приведет к концу цивилизации

Первый замглавы Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал "Интерфаксу" новую ядерную доктрину США. Клинцевич заявил, что ссылки американцев на угрозу от России в виде превентивных ядерных ударов по Штатам и НАТО не выдерживают никакой критики. Воевать со страной, находящейся в тысячах километрах от России, считает сенатор, нет никакого смысла и необходимости.

У России нет подобных планов, отметил Клинцевич. Наоборот, "сегодня применение ядерного оружия — это конец цивилизации. Это для всех закончится крайне плохо", — сказал он.

Сенатор призвал не забывать, что американцы первыми завили в своей доктрине о возможности применения ядерного оружия. Важно, что военные базы США находятся у границ России, заключил он.