Полторак заявил, что Россия не может быть миротворцем

Министр обороны Украины Степан Полторак поблагодарил спецпредставителя США по Украине Курта Волкера за эффективную работу и заявил, что миротворческая миссия ООН в Донбассе имеет право на успех, но только не на российских условиях. Страна-оккупант не может быть миротворцем, передает РИА Новости.

Киев добивается введения в Донбасс миротворцев ООН с широким мандатом и размещением по всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.

.Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею отправки миротворцев ООН на Украину для обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ.

Власти Украины в 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. По данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Парламент Украины 18 января принял закон о реинтеграции Донбасса, где Россия обозначена как агрессор, а неподконтрольные Киеву территории названы оккупированными. Москва заявила о своей непричастности к конфликту.