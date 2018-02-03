Митрополит Иларион не готов променять iPhone 8 на "десятку"

Митрополит Волоколамский Иларион рассказал в эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24", что перешел на iPhone 8, но до iPhone X "пока не дозрел". По словам священнослужителя, он уже перешел с шестого на восьмой iPhone, получив более новую модель в подарок на Новый год.

"Но я пока не дозрел до десятого iPhone, которым пользуются уже многие мои более продвинутые и более молодые помощники. А кроме того, я категорически отказываюсь, вопреки всем увещаниям, раздающимся с разных сторон, перейти на своем компьютере с Microsoft на Apple, потому что я привык к тому, как работает компьютер Microsoft, я на этом компьютере написал десятки книг, мне он удобен", — сказал митрополит.

Он добавил, что сожалеет, что компания Apple, в том числе при помощи таких не совсем честных методов, как замедление работы iPhone предыдущих версий, "захватывает все больше и больше позиций, а позиции компании Microsoft сужаются".

В одном из выпусков программы "Церковь и мир" в ноябре минувшего года митрополит Иларион поделился своим мнением о причинах популярности смартфонов Apple. По его словам, создатели iPhone не прошли мимо опыта, который веками копила Церковь.

"При появлении компьютеры оперировали исключительно с текстом, а потом стала появляться продукция фирмы Apple, где вместо текста стало появляться то, что они называли словом "icon" — иконка, картинка, каждая из которых куда-то ведет", — сказал митрополит. "В Церкви много икон, и верующие наши молятся на эти иконы, потому что каждая икона является как бы окном в другой мир", — провел аналогию иерарх.