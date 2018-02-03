При задержании стрелок из Мачераты "зиганул" полицейским

В итальянском городе Мачерата неизвестный открыл огонь из пистолета по выходцам из Африки, пишет РИА Новости. Как сообщили осведомленные источники, стрельба велась из окна движущегося автомобиля. Газета la Repubblica оценила число пострадавших от четырех до семи.

Во время задержания на площади в центре города стрелок приветствовал полицейских фашистским салютом. Городские власти попросили жителей оставаться в домах на время спецоперации.