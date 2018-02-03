Сергей Устюгов выиграл бронзу на "полтиннике" Ski Classics

В итальянской Кортина-де-Ампеццо прошла марафонская гонка на 50 км классическим ходом в рамках турнира Ski Classics. У мужчин победу одержал норвежский лыжник Торд-Асле Йердален. Россиянин Сергей Устюгов стал третьим. У женщин первенствовала шведка Бритта Нургрен.

Йердален показал неплохое время – 2 часа 15 мин. 43,1 сек. Его соотечественник Андреас Нигаард, Устюгов и два шведа Оскар Кардин и Антон Карлссон заняли места со 2-го по 5-е в пределах секундного отставания.

У женщин время Нургрен 2 час 46 мин. 12,2 сек., второй стала чешка Катерина Смутна, а дальше еще две представительницы Швеции — Лина Корсгрен и Сара Линдборг. Наша Елена Соболева заняла 7-е место.