Грудинин пообещал исполнить наказы Удальцова

Кандидат в президенты РФ от КПРФ Павел Грудинин на "восстановительном" съезде партии "Левый фронт" заявил, что выполнит наказы лидера партии Сергея Удальцова, освобожденного из колонии в 2017 году.

КПРФ уже внесла их в свою программу.

Кроме того, Грудинин выступил за ликвидацию микрофинансовых организаций, национализацию банков и стратегических отраслей. Богатства должны работать на народ, подчеркнул политик.

Удальцов назвал Грудинина сильным кандидатом, единственной альтернативой действующему президенту РФ Владимиру Путину, передает ТАСС.

"Левый фронт" возобновил свою деятельность с осени 2017 года. До того времени с момента ареста Удальцова (в феврале 2013 года помещен под домашний арест, в июле 2014 года признан виновным в организации массовых беспорядков в Москве 6 мая 2012 года и попытке организации массовых беспорядков на территории России, приговорен к 4,5 годам колонии общего режима) партия практически была парализована.