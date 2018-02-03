Земан не хочет менять трость на инвалидную коляску

Президент Чехии Милош Земан не собирается пользоваться инвалидной коляской, хотя у него есть проблемы с больной ногой, сообщил пресс-секретарь главы государства Иржи Овчачек. Выступая в субботу в эфире одного из чешских телеканалов, пресс-секретарь Земана признал, что состояние президента остается прежним: он плохо ходит и вынужден пользоваться тростью.

"Мы (сотрудники канцелярии) стремимся так скорректировать проводимые церемониалы, чтобы они были удобными для господина президента", — приводит слова Овчачека РИА Новости.

Так, он напомнил, что на этой неделе состоялась церемония назначения новых судей, и на ней Земан опирался руками на небольшую трибуну перед собой. По мнению Овчачека, "это вполне законный способ".

Ранее лечащий врач чешского лидера Милослав Калаш сообщил, что Земана беспокоит лишь невропатия нижних конечностей, которая усложняет хождение. Со своей стороны пресс-секретарь добавил, что у Земана также "сахарный диабет, который стабилизировался".

Милош Земан, действующий президент Чехии, был вновь избран на этот пост во втором туре выборов 26-27 января. Он победил своего соперника, экс-председателя Академии наук Иржи Драгоша. Церемония инаугурации назначена на 8 марта.

Ранее в субботу заместитель прокурора города Брно Иво Ган сообщил, что городская полиция после обращения канцелярии президента начала расследование в отношении местного политика Сватоплука Бартика. Тот заявил в соцсетях, что Земан якобы болен раком и ему осталось жить несколько месяцев. В случае если лживость утверждений Бартика подтвердится, ему грозит до трех лет тюремного заключения.