Допущенных до Игр россиян проверяют на допинг в два раза чаще, чем других

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Олимпиада-2018 1 час назад
Допущенных до Игр россиян проверяют на допинг в два раза чаще, чем другихЧитайте нас в Telegram
Комиссия МОК рассмотрит приглашение 15 российских спортсменов, оправданных Спортивным Арбитражным судом, на Олимпиаду в Пхенчхане. Об этом заявил директор МОК по коммуникациям Марк Адамс. Все российские спортсмены, которые примут участие в Олимпиаде, были протестированы на допинг перед стартом соревнований. Об этом сообщил глава медицинского департамента МОК Ричард Баджетт. На этот день в состав российской делегации на Игры входят 168 спортсменов.
Вновь проверять российских спортсменов будет комиссия МОК под руководством бывшего министра спорта Франции Валери Фурнейрона. Это всё тот же орган, что 23 января не допустил до Олимпиады биатлониста Антона Шипулина, шорт-трекиста Виктора Ана, лыжника Сергея Устюгова и ряд российских конькобежцев и хоккеистов. А председателю этой комиссии принадлежит, кстати, фраза "невключение в список приглашенных не обязательно означает, что спортсмен нарушал антидопинговые правила".
"Мы обсуждали участие олимпийских атлетов из России. Мы оставляем за собой право подать апелляцию, но обоснования пока не видели. 28 апелляций было удовлетворено. 15 спортсменов будут представлены на рассмотрение нашей комиссией. Мы индивидуально рассмотрим дело каждого из спортсменов", — заявил Марк Адамс
Россияне уже были оправданы Спортивным Арбитражным судом. Были признаны невиновными. И в Олимпийской деревне сейчас, разумеется, ждут приезда своих товарищей по команде.
"Если они поедут, то это для всей нашей команды будет мотивация. К тому, что правда есть. Конечно, если они прилетят, будет очень хорошо — это усиление команды. И Таня Иванова, и Альберт Демченко. Это сильно на нас скажется в хорошую сторону", — уверен обладатель кубка мира 2016/2017 по санному спорту Роман Репилов.
Олимпийский комитет России просил МОК прислать приглашения нашим спортсменам до 2 февраля. Но решения МОК до сих пор нет. И когда будет — не понятно.
Нерешенной остается и ситуация с квотами. Любой спортсмен может соревноваться только при наличии квот. А все заявки на них, опять же по правилам МОК, должны были подать до 28 числа.
Есть дело Елены Никитиной, лидера сезона в скелетоне, которая была оправдана КАС. Но теперь выясняется, что ее квоту уже отдали другому государству. Теперь комиссия будет решать, возможно ли будет выделить дополнительную квоту Никитиной.
При этом сейчас допущенных до Олимпиады российских спортсменов проверяют на допинг в два раза чаще, чем других. На данный момент в Играх участвуют 169 россиян. Сданы 2 тысячи 292 пробы, больше нет ни у кого. У США — 242 атлета и 1072 пробы. У Канады — 225 атлетов и меньше тысячи проб.
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