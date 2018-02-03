Ивуариец Ласина Траоре вернется в российскую премьер-лигу

Нападающий "Монако" Ласина Траоре продолжит карьеру в одном из клубов российской премьер-лиги. Ивуариец хорошо знаком с нашим футбольным чемпионатом по выступлениям за "Кубань", "Анжи" и ЦСКА.

Согласно информации газеты "Спорт-Экспресс", Ласина Траоре перейдет в один из клубов российской премьер-лиги. Пока неизвестно, в каком именно клубе будет выступать африканец. Равно, как и неясно – будет ли это аренда или полноценный переход. Трансферное окно в российской премьер-лиге открыто до 22 февраля.

В текущем сезоне 27-летний Траоре 11 раз выходил на поле в составе "Монако". Первую часть сезона 2016/17 Ласина провел в аренде у ЦСКА.