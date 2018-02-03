Возгорание контактного рельса: движение по голубой ветке метро восстановлено

В московском метро возобновлено движение поездов на Филевской линии. Причиной остановки стало возгорание контактного рельса площадью 0,1 квадратных метра на станции "Кунцевская", сообщила пресс-служба в Twitter.

Увеличение интервалов движения на Филёвской линии было вызвано нагреванием короба контактного рельса. Неполадка оперативно устранена. Движение по всем линиям #мосметро осуществляется штатно. — Московское метро (@MetroOperativno) 3 февраля 2018 г.

Ранее пассажиров попросили пользоваться Арбатско-Покровской линией из-за увеличения интервалов движения поездов.