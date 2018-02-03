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3 февраля 201816:52

Антироссийская ядерная доктрина: Москва учтет новый курс Вашингтона

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В Москве вызывает глубокое разочарование содержание обнародованной накануне новой ядерной доктрины США, уже при первом ознакомлении с которой бросаются в глаза ее "конфронтационный заряд и антироссийская направленность". Об этом говорится в комментарии, опубликованном Министерством иностранных дел РФ.

Россию обвиняют в понижении порога использования ядерных вооружений и в неких "агрессивных стратегиях", подчеркивают на Смоленской площади, что не имеет ничего общего с реальным положением дел. "Фактически безразмерный подход Вашингтона к вопросу об использовании ядерного оружия" вызывает в российском МИД озабоченность.

"Чрезвычайные обстоятельства", в случае возникновения которых авторами доктрины декларируется возможность применения ядерного оружия, отнюдь не ограничиваются военными сценариями. И даже военные сценарии "подаются настолько неопределенно, что это позволит американским "планировщикам" считать практически любое применение военной силы поводом для нанесения ядерного удара по тем, кого они считают "агрессором", говорится в документе.

Военная доктрина Российской Федерации, напротив, чётко ограничивает возможность использования ядерного оружия двумя гипотетическими сугубо оборонительными сценариями, напоминают в МИД: только в ответ на агрессию против России и (или) наших союзников с использованием ядерного и других видов оружия массового поражения, а также на агрессию с использованием обычного оружия, но только тогда, когда под угрозу было бы поставлено само существование нашего государства.

России придется учитывать подходы, заложенные в новой ядерной доктрине американцев, и принимать необходимые меры по обеспечению собственной безопасности, заявляют в российском МИДе.

Утверждения же о заинтересованности Вашингтона в "стабильных отношениях" и настрое на конструктивную работу с Россией в интересах снижения соответствующих рисков лицемерны, говорится в комментарии.

"Со своей стороны мы к такой работе готовы. Призываем США серьезно заняться совместным с нами поиском решений накапливающихся проблем в сфере поддержания стратегической стабильности", — добавили в ведомстве.

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