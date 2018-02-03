Российские футболисты вышли в финал Кубка Легенд

В Москве проходит ставший традиционным Кубок Легенд – футбольный турнир ветеранских сборных. Первым финалистом стала сборная России, нанесшая поражение итальянцам со счетом 8:5.

По два мяча в составе сборной России забили Роман Широков, Сергей Кирьяков и Олег Корнаухов. По разу отличились Роман Павлюченко и Алексей Смертин. В составе сборной Италии дубль сделал Франческо Тотти, по голу записали на свой счет Марко Касетти, Кристиан Зенони и Анджело Ди Ливио.

Ране сборная России нанесла поражение команде Звезд со счетом 7:5. У россиян по два мяча забили Роман Широков и Олег Корнаухов, по одному – Роман Павлюченко, Дмитрий Аленичев и Сергей Кирьяков. У звезд мячи забивали Христо Сотичков (два), Гаиска Мендьета (два) и Пьер ван Хоэйдонк.