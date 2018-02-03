Чешка Петра Квитова – первая финалистка турнира St. Petersburg Ladies Trophy.

В Санкт-Петербурге продолжается представительный теннисный турнир St. Petersburg Ladies Trophy.. Первой финалисткой соревнования стала чешская теннисистка Петра Квитова.

В полуфинале Квитова встречалась с немкой Юлией Гергес. Первая партия принесла успех Петре 7:5. Во втором сете Юлия взяла реванш. Но третья партия осталась за Квитовой 6:2, которая и стала финалисткой. Соперницы провели на корте два часа и семь минут.

Вторая участница финала определится в матче между россиянкой Дарьей Касаткиной и Кристиной Маркевич, представляющей Францию.