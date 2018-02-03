Расстрел в Мачерате мог быть местью за расфасованную по чемоданам девушку

Мужчина, который обстрелял в субботу прохожих в городе Мачерата (область Марке на востоке Италии), мог мстить за убийство девушки. Такую версию рассматривает местная полиция, передает ТАСС со ссылкой на итальянские СМИ.

Стрелявший задержан, это 28-летний Лука Трайни, уроженец Марке, ранее не судимый. Он уже взял на себя ответственность за случившееся.

Утром в субботу Трайни, проезжая на своем автомобиле по центральным улицам Мачераты, открыл огонь из пистолета по прохожим. Пострадали шесть человек, все они темнокожие мигранты. При задержании мужчина вскинул руку в нацистском приветствии, кроме того, на его плечи был наброшен итальянский флаг. Все это дает полиции повод говорить об идеологических мотивах преступления.

Несколько дней назад под Мачератой были обнаружены два чемодана с останками 18-летней Памелы Мастропьетро. Девушка проходила лечение от наркозависимости и сбежала из больницы незадолго до гибели. По подозрению в ее убийстве был задержан гражданин Нигерии, который, как полагает следствие, мог продать ей смертельную дозу зелья. Его вид на жительство в Италии оказался просроченным.

Между тем Трайни известен своими ультраправыми взглядами. Как отмечают местные радиостанции, в 2017 году он баллотировался в администрацию небольшого города в Марке от партии "Лига" (бывшая "Лига Севера").

В городке Мачерата проживает чуть более 40 тысяч человек.