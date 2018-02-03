Очевидец снял на видео мужчину, устроившего стрельбу по мигрантам в Италии

Житель итальянского города Мачерата, где в субботу, 3 февраля, мужчина устроил стрельбу из машины и ранил шесть человек, запечатлел на видео предполагаемого подозреваемого.

На записи видно, как несколько правоохранителей усаживают стрелка в патрульный автомобиль. Судя по всему, мужчина не оказывал сопротивления стражам порядка.

Как сообщалось ранее, возможной причиной нападения могла стать расовая нетерпимость. Все пострадавшие в результате инцидента, четверо из которых находятся в тяжелом состоянии, – иностранцы, являющиеся, по предварительной информации, выходами из стран Африки.

Во время задержания на площади в центре города стрелок приветствовал полицейских фашистским салютом.