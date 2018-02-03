КНДР обвинили в закупке товаров для ядерной программы через посольство в Берлине

Глава Федерального ведомства по охране Конституции ФРГ Ханс-Георг Масен обвинил КНДР в покупке запрещенных товаров через посольство в Берлине. Контрразведчик рассказал, что корейцы приобретали необходимое для ракетной и ядерной программ, пишет ТАСС.

КНДР потратила на эти цели около 200 миллионов долларов благодаря экспорту угля, топлива и другой продукции. Северная Корея смогла обойти санкции, наложенные на нее СБ ООН.

Профильный комитет рассмотрит отчет о нарушении санкционного режима. Уже сейчас известно, что перевозка запрещенных грузов проводилась через китайские, российские и малазийские порты.

Эксперты ООН также заявили, что КНДР помогала правительству Башара Асада в разработке и производстве химического оружия в Сирии. ООН стало известно, что Мьянма закупила у Северной Кореи баллистические ракеты и конвенциональное оружие.

Россия, в свою очередь, отвергла обвинения в обходе санкций ООН в отношении КНДР.