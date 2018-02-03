В Киеве хотят снести храм Московского патриархата

На территории Национального музея истории Украины в Киеве собрались около 200 человек. Они требуют снести храм УПЦ Московского патриархата, установленный возле фундамента Десятинной церкви.

Возле часовни стоят и верующие, пришедшие на субботнюю литургию. За порядком следят полиция и Нацгвардия, передает RT.

О защите интересов киевской общины от незаконной застройки возле фундамента Десятинной церкви прокуратура подает в суд, об этом пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган написала в Facebook,

Киевские власти ранее обещали снести все незаконные постройки в этом месте (там расположены строительные вагончики), но на здание УПЦ МП требовалось решение суда.

Кроме того, прокуратура Киева будет просить суд смягчить наказание для двух арестованных киевлян за попытку поджога часовни УПЦ МП.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян к посту Сарган написал в Facebook, что речь идет о храме УПЦ МП.