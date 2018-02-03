Северокорейское судно, застрявшее у Владивостока, заправил танкер

Грузопассажирское судно из Северной Кореи Man Gyong Bong, которое было обесточено в течение полутора суток и подало сигнал SOS в водах Владивостока, заправил танкер с топливом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя гендиректора компании-перевозчика "ИнвестСтройТрест" Михаила Хмеля.

По его словам, эта процедура не обошлась без сложностей. Дело в том, что сам танкер пробиться к судну через льды не смог, вызвали буксир, он подошел, но сломался; пришлось ждать другой буксир, который и провел танкер к теплоходу.

Со своей стороны директор компании Владимир Баранов рассказал, что теплоход Man Gyong Bong с экипажем из 30 человек находится у Владивостока уже три дня, ему не дают пришвартоваться.

Он сообщил также, что судно возит в КНДР муку, соевое масло, рис, пшеницу, кроме того, доставляет в страну гуманитарные грузы (в основном муку и рис). Также "ИнвестСтройТрест" занимался перевозкой пассажиров на маршруте Владивосток – Раджин. В августе прошлого года паромные рейсы между КНДР и Владивостоком были приостановлены. Морское грузовое сообщение между портами на теплоходе компании возобновилось в середине октября.