Андрей Филатов продолжит руководить российскими шахматами

В Москве состоялись выборы президента Российской шахматной федерации. Глава организации Андрей Филатов сохранил свой пост.

Андрей Филатов переизбран на новый четырехлетний срок. Действующий президент набрал больше голосов, чем его соперники — член наблюдательного совета РШФ от Ингушетии Заурбек Мальсагов и ведущий научный сотрудник института экономики РАН Иван Стариков. Еще три претендента – президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов, чемпион СССР по прыжкам на лыжах с трамплина Эдуард Субоч и президент шахматных федераций Ростовской и Московской областей Сергей Нестеров сняли свои кандидатуры.

В поддержку Андрея Филатова выступили ведущие шахматисты страны Сергей Карякин и Владимир Крамник. Филатов возглавляет РМФ с 2014 года. Кроме того он занимает пост вице-президента ФИДЕ и является старшим тренером мужской сборной России.