Главный архитектор Махачкалы арестован

Главный архитектор Махачкалы Магомедрасул Гитинов, задержанный накануне в качестве подозреваемого по делу о превышении должностных полномочий, арестован на 10 суток. Решение о заключении Гитинова под стражу принял Советский районный суд столицы Дагестана, оглашено оно было в отсутствие прессы.

Как заявил адвокат Гитинова Ринат Гамидов, защита "естественно, будет обжаловать" решение суда. В самом суде пояснили, что если в течение 10 дней Гитинову предъявят обвинение, срок его ареста будет автоматически продлен на два месяца.

Следствие просило арестовать Гитинова так как тот, по мнению следователей, мог скрыться от следствия и суда, а также оказать влияние на расследование. Защита "столь строгую меру пресечения" считает необоснованной, передает ТАСС.

Гитинова подозревают в том, что в феврале 2015 года он, превысив свои служебные полномочия, составил градостроительный план земельного участка площадью 600 квадратных метров на улице Тимирязева в Махачкале, на котором должны были выстроить 12-этажный жилой дом. При этом в зону будущего строительства частично попал земельный участок, принадлежащий жителю Махачкалы, который подал иск в суд. В феврале 2017 года, через два года после действий Гитинова, служители Фемиды приняли решение о сносе фундамента многоквартирного жилого дома. В результате администрации Махачкалы был причинен ущерб на сумму около 4 миллионов рублей.